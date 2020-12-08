Британскому уфологу открылась "правда" о Рождестве

Вифлеемская звезда была космическим кораблем пришельцев?

Всё ближе Новый год. И рождественские праздники. Проснулись со своими сенсациями уфологи. "Всё, что мы знаем о Рождестве, неверно", - говорит эксперт по НЛО из западного Лондона.

Новость быстро подхватили британские таблоиды. Чем только не называли Вифлеемскую Звезду, указавшую путь волхвам: метеоритом, кометой или хвостатой звездой.

Бывший лондонский таксист Ричард Лоуренс в один прекрасный момент понял: ему открылись учения продвинутых внеземных цивилизаций, и после этого дела у таксиста пошли на лад – он издал уже 11 книг о пришельцах и регулярно подкармливает публику сенсациями.

Вся атмосфера рождественских и новогодних праздников в этом году довольно неожиданная. Одна из последних сенсаций. Где, как вы думаете, Дед Мороз берет подарки?

В Сургуте! Добрый волшебник со своим персональным оленем на поводке заглянул в самый обыкновенный магазин. А вот в украинской столице украшение рождественской елки вызвало небольшой скандал и множество едких комментариев в соцсетях.

Для тех, кто хочет волшебства уже сейчас, в интернете запустили новый челлендж. С помощью обыкновенного шарика можно устроить Рождественское волшебство за несколько мгновений. А потому не очень интересен бывший таксист Ричард Лоуренс, а ныне гуру уфологии, с его инопланетными кораблями. Мы же понимаем, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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