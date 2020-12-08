ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученый рассказал о формировании естественного иммунитета к COVID-19

08:58
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Это достаточно медленный процесс

Насколько быстро формируется естественный иммунитет к коронавирусу? Как ускорит его формирование масштабная вакцинация? Почему сегодня карантинные меры не работают, как раньше? Что меняет в подходе к борьбе с пандемией мировая глобализация? Насколько точны прогнозы по течению пандемии?
Названы необходимые во время пандемии коронавируса лекарства

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил  Павел Волчков, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ.

"Уже почти год иммунитет к COVID-19 вырабатывается естественным путем. У нас все больше людей, которые переболели коронавирусом. Но это, во-первых, вредно для здоровья. А, во-вторых, очень растянутый во времени процесс", - рассказал Волчков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.