Ученый рассказал о формировании естественного иммунитета к COVID-19

Это достаточно медленный процесс

Насколько быстро формируется естественный иммунитет к коронавирусу? Как ускорит его формирование масштабная вакцинация? Почему сегодня карантинные меры не работают, как раньше? Что меняет в подходе к борьбе с пандемией мировая глобализация? Насколько точны прогнозы по течению пандемии?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил Павел Волчков, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ.

"Уже почти год иммунитет к COVID-19 вырабатывается естественным путем. У нас все больше людей, которые переболели коронавирусом. Но это, во-первых, вредно для здоровья. А, во-вторых, очень растянутый во времени процесс", - рассказал Волчков.

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