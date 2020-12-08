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Названы необходимые во время пандемии коронавируса лекарства

08:19
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Россиянам еще раз напомнили об опасности антибиотиков

Россиянам объяснили, какие лекарства стоит иметь в аптечке во время пандемии коронавируса. Противовирусные препараты в этот список не входят – от них можно ожидать множества нежелательных реакций, рассказала завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.
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"Прежде всего это жаропонижающие препараты. Лучше парацетамол - поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при COVID-19. Можно купить капли в нос", — сказал Зырянов.

Профессор не советует злоупотреблять витамином D. Его переизбыток может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем. И ни в коем случае не принимать антибиотики без назначения врача – это может быть опасно для жизни.

Об опасности неконтролируемого приема антибиотиков при лечении коронавируса ранее предупредили глава Минздрава Михаил Мурашко и главный внештатный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. Россиянам напомнили, что эти препараты обладают целым рядом нежелательных побочных реакций — от сравнительно легких до угрожающих жизни, передает РИА Новости.

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