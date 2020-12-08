У переболевших коронавирусом могут возникнуть проблемы с психикой

Болезнь заставляет иначе взглянуть на свое здоровье

Переболевшие коронавирусом молодые люди рискуют столкнуться не только с хронической усталостью и слабостью, но также приобрести психологические проблемы. Об этом заявил генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти.

Психологический дискомфорт может возникнуть после того, как COVID-19 начинает осознаваться как первая в жизни серьезная угроза здоровью.

"Если пожилой живет с хроническими заболеваниями, молодой вдруг осознает свою хрупкость. Он не думает о болезни как об угрозе для жизни", - отметил Скотти.

Эксперт подчеркнул, что после выздоровления порядка трети переболевших коронавирусом пациентов испытывают тревожность, бессонницу и переменчивость настроения, передает РИА Новости.

"Психологический эффект виден в ходе самого заболевания. У молодых людей от 20 до 40 лет после заражения возникает эмоциональный эффект, при котором каждый сигнал организма ощущается в многократном объеме", - добавила врач.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"