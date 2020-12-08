Россияне стали реже покупать живые елки на Новый год

Одна из причин - желание сэкономить

За последние три года заготовка натуральных елей на Новый год упала примерно на 30%.

Как объяснили в "Рослесинфорге", падение спроса на деревья вызван тем, что россияне стали больше задумываться об экологии и пытаются сэкономить. К тому же искусственные елки удобнее, чем натуральные: их не нужно покупать и утилизировать каждый год.

Как пишут "Известия" со ссылкой на "Рослесинфорг", вырубка елок не вредит лесу. Их специально выращивают на плантациях, чтобы продать перед Новым годом.

В 2019 году в стране заготовили более 78 тысяч новогодних елок и 35 тонн хвойных лап. Большинство из них выросло в Кемеровской, Сахалинской, Новгородской областях, а также в Республике Татарстан и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Ели в России растут на площади 76,6 миллиона гектар, что сопоставимо, например, с территорией Турции.

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