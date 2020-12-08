Россиян в 2021 году ждут новые штрафы и запреты

Они касаются жильцов многоквартирных домов

В 2021 году россиян ожидают новые штрафы и ограничения. Коснутся они тех, кто проживает в многоквартирных домах.

Уже с 1 января им запретят хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Газовые приборы нельзя будет использовать в случае их неисправности и без заключения о прохождении технического обслуживания. Также жильцам запретят оставлять свечи и непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях.

Кроме того, с нового года решетки на окнах подвалов и аварийных выходов должны открываться изнутри без ключа, либо иметь дистанционные замки. Об этом сообщил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

По его словам, за нарушения новых ограничений и запретов грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, пишет "Прайм". В случае, если был нанесен вред здоровью других людей, нарушителю может грозить уголовная ответственность.

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