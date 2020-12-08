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Как побороть одно из неприятных проявлений коронавируса

08:51
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Переболевшие часто жалуются на усталость

Небольшая, но регулярная двигательная активность может помочь справиться с таким последствием коронавирусной инфекции, как усталость, считает генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти.

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Врач отметил, что из 700 тысяч заболевших COVID-19, которые находятся на карантине, не менее 200 тысяч человек испытывают усталость. Чтобы побороть этот синдром, Скотти рекомендовал заставлять себя больше двигаться.

"Важно действовать постепенно. При возможности проходить 4-5 тысячи шагов, ходить по лестнице (если никого не встречать), крутить педали велотренажера хотя бы четверть часа. Делать обычные упражнения. Главное – не останавливаться на чувстве усталости и утомления", - уверен специалист.

Он добавил, что утомление также может быть вызвано эмоциональным упадком, сидячим образом жизни и работой из дома, передает РИА Новости.

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