Как побороть одно из неприятных проявлений коронавируса

Переболевшие часто жалуются на усталость

Небольшая, но регулярная двигательная активность может помочь справиться с таким последствием коронавирусной инфекции, как усталость, считает генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти.

Врач отметил, что из 700 тысяч заболевших COVID-19, которые находятся на карантине, не менее 200 тысяч человек испытывают усталость. Чтобы побороть этот синдром, Скотти рекомендовал заставлять себя больше двигаться.

"Важно действовать постепенно. При возможности проходить 4-5 тысячи шагов, ходить по лестнице (если никого не встречать), крутить педали велотренажера хотя бы четверть часа. Делать обычные упражнения. Главное – не останавливаться на чувстве усталости и утомления", - уверен специалист.

Он добавил, что утомление также может быть вызвано эмоциональным упадком, сидячим образом жизни и работой из дома, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"