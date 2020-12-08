Освобожденные из-под стражи в Турции россияне вернулись на родину

Журналистов депортировали из-за отсутствия аккредитации

Журналистов российского телеканала НТВ депортировали из Турции в Россию. Сотрудники программы "Центральное телевидение" уже вернулись в Москву.

"Наши коллеги… Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке", - сообщила пресс-служба телеканала. В сообщении на сайте телекомпании также выражается благодарность за помощь в ситуации МИДу России, российскому посольству в Анкаре и генконсульству в Стамбуле.

Российские журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны полицией в Стамбуле 4 декабря. Позже источник в турецком МИДе сообщил, что россиян задержали из-за отсутствия аккредитации. Журналисты вели съемки недалеко от здания компании Baykar Savunma, которая специализируется на производстве боевых беспилотников.

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