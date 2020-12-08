ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ужасы нашего замка": дети напугали Пугачеву и Галкина

09:13
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Они на выдумки горазды

Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram забавное видео, на котором он вместе с детьми пугает певицу Аллу Пугачеву.
"С легким паром!" Пугачева показала селфи после бани

Хэллоуин давно прошел, но для родителей Лизы и Гарри это не повод расслабляться. Звездные детки соорудили пугало с помощью палок, черного балахона и маски. Сначала они напугали Галкина.

"Папочка, ты камеру включил? - сказала шоумену дочь. - Иди сюда". Увидев в другой комнате страшилищу, Галкин сделал вид, что испугался. "О Господи!" - вскрикнул он и засмеялся.

Потом они пошли пугать маму. Галкин держал черную фигуру на палке. Увидев пугало, Алла Пугачева бросила в него какую-то вещь, которую держала в руках, и под хохот Галкина повалилась в кресло, закрыв лицо руками. 

"Ужасы нашего замка. Пугалкины", - написал Максим Галкин. 

- Господи, как я обожаю вашу семью. Мир вашему дому, - комментируют видео в Сети. 

- Какие креативные и артистичные дети. 

- Мамочка-папочка, какие вы классные! Счастья вам и здоровья! 

- Такая веселая атмосфера, когда в доме есть дети. 

- Милота.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Максим Галкин, Алла Пугачева, Лиза и Гарри
Максим Галкин, Алла Пугачева, Лиза и Гарри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.