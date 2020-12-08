"Ужасы нашего замка": дети напугали Пугачеву и Галкина

Они на выдумки горазды

Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram забавное видео, на котором он вместе с детьми пугает певицу Аллу Пугачеву.

Хэллоуин давно прошел, но для родителей Лизы и Гарри это не повод расслабляться. Звездные детки соорудили пугало с помощью палок, черного балахона и маски. Сначала они напугали Галкина.

"Папочка, ты камеру включил? - сказала шоумену дочь. - Иди сюда". Увидев в другой комнате страшилищу, Галкин сделал вид, что испугался. "О Господи!" - вскрикнул он и засмеялся.

Потом они пошли пугать маму. Галкин держал черную фигуру на палке. Увидев пугало, Алла Пугачева бросила в него какую-то вещь, которую держала в руках, и под хохот Галкина повалилась в кресло, закрыв лицо руками.

"Ужасы нашего замка. Пугалкины", - написал Максим Галкин.

- Господи, как я обожаю вашу семью. Мир вашему дому, - комментируют видео в Сети.

- Какие креативные и артистичные дети.

- Мамочка-папочка, какие вы классные! Счастья вам и здоровья!

- Такая веселая атмосфера, когда в доме есть дети.

- Милота.

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