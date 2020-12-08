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"Отношения развиваются": Авербух ответил на слухи о свадьбе с Арзамасовой

09:11
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Спортсмен пресек все сплетни о личной жизни

Фотография Лизы Арзамасовой с кольцом на безымянном пальце, которую звезда опубликовала в Сети, породила массу сплетен. Поклонники актрисы предположили, что девушка таким образом намекнула на помолвку, тайную свадьбу или даже венчание со своим возлюбленным Ильей Авербухом. Фигурист, в свою очередь, решил пресечь сплетни и рассказал о совместной жизни с девушкой.
Арзамасова намекнула на свадьбу с Авербухом

Авербух сообщил поклонникам, что в их с Арзамасовой отношениях всё хорошо, однако никаких тайных свадеб и венчаний они не устраивали. И не планируют. Фигурист подчеркнул, что как только в их жизни появится что-то, о чем нужно будет рассказать, они это сделают, передает СтарХит.

"У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим. Спасибо", - заявил спортсмен.

О романе 25-летней Арзамасовой и 46-летнего Авербуха стало известно несколько месяцев назад. Влюбленные публично заявили о своих отношениях в конце сентября.

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