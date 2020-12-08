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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 67,5 миллиона

09:17
  • вторник
  • 08 декабря 2020

За время пандемии выздоровели более 43,5 миллиона пациентов

Число заражений коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 67,5 миллиона человек. Последние данные по ситуации с COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
У переболевших коронавирусом могут возникнуть проблемы с психикой

По информации на 8:00 мск 8 декабря в мире зафиксировано 67 591 203 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели за время пандемии более 43,5 миллиона пациентов, скончались от связанных с COVID-19 болезней 1544 533 человека.

Соединенные Штаты по-прежнему на первом месте по числу заразившихся коронавирусом – там зарегистрировано 14 949 299 случаев. На втором месте Индия – за последние 24 часа число инфицированных выросло до 9 703 770. В Бразилии, которая занимает третье место в списке, зафиксировано 6 623 911 пациентов с коронавирусом.

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