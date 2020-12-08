Коппола рассказал о будущем "Крестного отца"

Режиссер допустил, что трилогия получит продолжение

Фрэнсис Форд Коппола рассказал, стоит ли поклонникам "Крестного отца" ожидать продолжения культовой кинотрилогии. По словам режиссера, студия может выпустить новые фильмы, но он не будет иметь к ним никакого отношения.

Форд Коппола поучаствовал в создании обновленной третьей части фильма "Крестный отец. Кода: Смерть Майкла Корлеоне". В картине он создал новые начало и конец, а также изменил некоторые сцены и музыкальное сопровождение. Режиссер заявил, что этот фильм станет его последней работой в данной франшизе.

Он отметил, что в книгах написано гораздо больше, чем попало на экраны, а потому есть возможность продолжать снимать фильмы по знаменитому произведению Марио Пьюзо. Однако в дальнейшем это станет заботой других режиссеров, передает The Guardian.

"Крестный отец" мне не принадлежит, правами на него владеет Paramount, и они запросто могут решить сделать новые фильмы. У меня такое чувство, что свою трилогию я уже завершил. Меня ждут другие дела", - сказал Форд Коппола.

Премьера новой версии третьей части "Крестного отца" состоялась 5 декабря, 8 декабря фильм выйдет на цифровых платформах и в формате Blu-Ray.

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