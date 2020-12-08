ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Коппола рассказал о будущем "Крестного отца"

10:09
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Режиссер допустил, что трилогия получит продолжение

Фрэнсис Форд Коппола рассказал, стоит ли поклонникам "Крестного отца" ожидать продолжения культовой кинотрилогии. По словам режиссера, студия может выпустить новые фильмы, но он не будет иметь к ним никакого отношения.
Подведены итоги голосования на звание самого сексуального актера года

Форд Коппола поучаствовал в создании обновленной третьей части фильма "Крестный отец. Кода: Смерть Майкла Корлеоне". В картине он создал новые начало и конец, а также изменил некоторые сцены и музыкальное сопровождение. Режиссер заявил, что этот фильм станет его последней работой в данной франшизе.

Он отметил, что в книгах написано гораздо больше, чем попало на экраны, а потому есть возможность продолжать снимать фильмы по знаменитому произведению Марио Пьюзо. Однако в дальнейшем это станет заботой других режиссеров, передает The Guardian.

"Крестный отец" мне не принадлежит, правами на него владеет Paramount, и они запросто могут решить сделать новые фильмы. У меня такое чувство, что свою трилогию я уже завершил. Меня ждут другие дела", - сказал Форд Коппола.

Премьера новой версии третьей части "Крестного отца" состоялась 5 декабря, 8 декабря фильм выйдет на цифровых платформах и в формате Blu-Ray.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.