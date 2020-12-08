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Более 1,2 тыс. предпринимателей обучались по программе "Онлайн-акселератор МБМ" в 2020 году

09:34
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Первые вебинары начались в мае

В 2020 году более 1,2 тысячи предпринимателей стали участниками образовательной программы "Онлайн-акселератор МБМ". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Первые вебинары начались в мае, а сейчас уже занимаются более 300 человек из четвертого потока.

По словам Сергуниной, участие в программе – отличная возможность начать свое дело и привлечь инвестиции. В свою очередь руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что на инвестиционных сессиях выступили уже 62 финалиста и 12 человек получили предложения от инвесторов.

Среди наставников и преподавателей курса - директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный, бывший генеральный директор и акционер компании Gett Владимир Маринович, директор бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман и другие.

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