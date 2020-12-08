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Шепелев показал, как отдыхает с сыном на Мальдивах

10:03
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Шоумен на каникулах

Телеведущий Дмитрий Шепелев с дизайнером Екатериной Тулуповой и детьми отдыхают на Мальдивах. Шоумен обычно не показывает свою семью, но на отдыхе он решил немного отойти от своих правил.
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Телеведущий опубликовал в Instagram видео, где мелькает Платон - семилетний сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске. Мальчик в синей футболке с длинными рукавами идет по пирсу вслед за Екатериной Тулуповой и ее дочкой. Они садятся на лодку, чтобы попасть на островок, где можно понырять и полюбоваться красотами подводного мира. 

Шепелев снял с лодки маленький остров, по которому гуляют Тулупова с детьми. "Решил ненадолго оставить семью. Сам пойду покупаюсь. Пока!" - пошутил шоумен.

Телеведущий показал, какую еду они с родными едят на Мальдивах. На видео также попала тренировка Шепелева по теннису. 

"Каникулы, - прокомментировал эти кадры знаменитость. - Ну, если кто-то считает, что на Мальдивах вообще нечем заняться". 

- Просто супер, молодцы, что отдохнули всей семьей, - пишут интернет-пользователи. 

- Такой классный. 

- Очень красиво. 

- А когда семью покажете? Очень интересно, кому так повезло. 

- Почему сынок за дружной семьей, а не рядом? 

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