Спецбоксы и температурный режим: вакцинация от коронавируса набирает обороты

Вакцину развозят по стране

В российских школах и детских садах ещё на год продлили действие санитарных требований. Согласно постановлению Роспотребнадзора, при входе будут измерять температуру, запрещено проводить массовые мероприятия с участием разных групп детей, а занятия должны проходить по особому расписанию. По данным оперативного штаба, за стуки в стране выявлено 26097 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 24938 пациентов. 562 человека скончались. Сегодня же в Роспотребнадзоре сообщили о ходе испытаний вакцины центра "Вектор". Первый компонент получили около 770 добровольцев. Все они чувствуют себя хорошо. А прививки препаратом "Спутник V" уже делают по всей стране.

Ее транспортируют по принципу "холодной цепи", то есть на каждом из этапов соблюдают установленный температурный режим - минус 18 градусов. Для этого вакцину перевозят в специальных термоконтейнерах, внутри них сухой лед. Препараты сначала поступают на городской склад, оттуда их развозят по больницам и прививочным пунктам.

"1000 доз пока первая поставка в Челябинскую область. Ну вот сегодня мы произвели первую отгрузку в челябинские больницы", - рассказывает заведующая складом Ольга Ершова.

В ближайшее время ждут вторую партию – 2000 доз. Первыми вакцину получают медики, волонтеры, полицейские и педагоги, то есть те, кто вынужден контактировать с большим количеством людей. Сергей Нафиков - учитель физкультуры. И он и его жена даже не раздумывали - первыми записались на прививку.

"Я счастлив, я привит! Это как укол обычный. Абсолютно, то же самое, как укол от гриппа. Ощущения те же самые", - говорят они.

Накануне вакцинацию прошел и экипаж российской атомной подлодки. До конца года планируют привить от коронавируса 80 тысяч военнослужащих. Они сейчас тоже на передовой в борьбе с вирусом.

В полевом госпитале в Оренбурге лечение прошли почти 1000 пациентов. Здесь все мобильно. Передвижное медоборудование позволяет выполнять часть исследований прямо в палате.

Борьба с вирусом идет по всем фронтам. В Новосибирске обрабатывают социальные и военные объекты. С приближением праздников в регионах вводят новые ограничения. Например, в Саратовской области с сегодняшнего дня запретили проводить массовые мероприятия: банкеты и корпоративы на базе санаториев и гостиниц. Те же меры принимают и в Карачаево-Черкесии. Не будет в этом году новогодних елок и дискотек и во всех российских школах. Не задумываясь об эпидемии, подростки устремились в бары, чья администрация готова нарушить все предписания Роспотребнадзора. Так, теперь ресторану, который принадлежит одному из рэп-исполнителей, грозит штраф до миллиона рублей за пренебрежение мерами профилактики. Накануне там побывали проверяющие.

"В ходе празднования дня рождения популярного тиктокера нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования", - сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Штраф или закрытие почти на 3 месяца грозит теперь и ресторану, где отмечала свой день рождения телеведущая Виктория Боня. Селфи, которые постили в соцсетях гости, увидели инспекторы. Многие приглашенные звезды были без масок и перчаток, а еще фотографировались, не соблюдая социальную дистанцию.

Елена Макарова и Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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