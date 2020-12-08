Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Более 20 медиков стали обладателями медали "За заслуги перед Отечеством"

Самоотверженный труд и преданность делу. Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами медиков за активную борьбу с коронавирусом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает "ТВ Центр".

Ордена и медали получат те, кто внес наиболее значимый вклад в лечение и профилактику, работал над созданием лекарства и боролся за жизнь пациентов. Пять врачей награждены орденом Дружбы, ещё один - Орденом Почёта.

19 человек отмечены орденом Пирогова, в том числе врач Красноярской краевой больницы - посмертно. 22 медика стали обладателями медали "За заслуги перед Отечеством", еще двое получили медаль Луки Крымского. Кроме того, 11 человек получили звание заслуженного врача России.

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