ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

11:49
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Более 20 медиков стали обладателями медали "За заслуги перед Отечеством"

Самоотверженный труд и преданность делу. Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами медиков за активную борьбу с коронавирусом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает "ТВ Центр".
Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 500 тысяч

Ордена и медали получат те, кто внес наиболее значимый вклад в лечение и профилактику, работал над созданием лекарства и боролся за жизнь пациентов. Пять врачей награждены орденом Дружбы, ещё один - Орденом Почёта.

19 человек отмечены орденом Пирогова, в том числе врач Красноярской краевой больницы - посмертно. 22 медика стали обладателями медали "За заслуги перед Отечеством", еще двое получили медаль Луки Крымского. Кроме того, 11 человек получили звание заслуженного врача России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.