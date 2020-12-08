Четыре страны Европы отложили открытие горнолыжного сезона

Ситуация с коронавирусом непростая

Жёсткий локдаун введён почти во всех районах Калифорнии на фоне роста заболеваемости коронавирусом. США по-прежнему лидируют по числу выявленных случаев. Жителям запрещено покидать дома без уважительной причины. Закрываются рестораны и салоны красоты, передает "ТВ Центр".

А в четырёх европейских странах откладывается старт горнолыжного сезона. Курорты Андорры, Италии, Германии и Франции не будут работать до января. В Пятой республике ежедневный прирост - порядка 12 тысяч случаев коронавируса, поэтому там не спешат смягчать ограничения.

А в Дании уже завтра закроют театры, кинозалы и заведения общепита. Школьников старших классов отправят на досрочные рождественские каникулы. Всего в мире зафиксировано более 67 с половиной миллионов заболевших.

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