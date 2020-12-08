Российские саперы уничтожили тысячи мин на окраине Степанакерта

Как проходит разминирование?

В Нагорном Карабахе мобильные бригады российских медиков оказывают помощь жителям отдаленных сёл. Сейчас отряд работает в Аскеранском районе. Современное оборудование позволяет проводить диагностику прямо на местах, передает "ТВ Центр".

Тем временем на южной окраине Степанакерта наши сапёры разминировали крупный участок. Всего за сутки миротворцы нашли почти три тысячи взрывоопасных предметов. Неразорвавшиеся снаряды и мины уничтожили на специально оборудованном полигоне, а что вывезти невозможно, ликвидировали на месте.

В столицу непризнанной республики продолжают прибывать беженцы. Автобусы доставили в город еще 778 человек - российские военные обеспечивали их безопасность в пути.

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