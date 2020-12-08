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Российские саперы уничтожили тысячи мин на окраине Степанакерта

11:51
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Как проходит разминирование?

В Нагорном Карабахе мобильные бригады российских медиков оказывают помощь жителям отдаленных сёл. Сейчас отряд работает в Аскеранском районе. Современное оборудование позволяет проводить диагностику прямо на местах, передает "ТВ Центр".
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Тем временем на южной окраине Степанакерта наши сапёры разминировали крупный участок. Всего за сутки миротворцы нашли почти три тысячи взрывоопасных предметов. Неразорвавшиеся снаряды и мины уничтожили на специально оборудованном полигоне, а что вывезти невозможно, ликвидировали на месте.

В столицу непризнанной республики продолжают прибывать беженцы. Автобусы доставили в город еще 778 человек - российские военные обеспечивали их безопасность в пути.

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