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В Москве обсудили перспективы развития российского казачества

15:05
  • вторник
  • 08 декабря 2020

В столицу приехали атаманы из множества регионов

Перспективы развития российского казачества на ближайшие десять лет обсудили во вторник на заседании Совета при президенте в Москве. В мероприятии приняли участие атаманы из разных регионов нашей страны, передает "ТВ Центр".

Сейчас в России около трех с половиной тысяч казачьих обществ. Наряду с силовиками они охраняют общественный порядок. Вместе с военными - государственную границу.

Также казаки помогают тушить пожары и ликвидировать техногенные аварии. В планах на ближайшие годы активнее работать с молодежью и укрепить связи с церковью и государством.

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