Зрители ТВЦ собирают средства на лечение годовалой Есении Кузнецовой

Девочке требуется срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Кузнецовой Есении из Вологды. У годовалой девочки диагностирован рак сетчатки обоих глаз - ретинобластома. Родителям поставили вопрос об удалении зрительного органа, но им удалось найти выход - почти с рождения девочка лечится в Швейцарии, в ее случае очень хорошие шансы сохранить оба глаза. На одном опухоль уже удалось остановить, второй находится в активной стадии лечения, и прерывать процесс нельзя. В семье справлялись сами, сколько могли, но теперь им выставлен очередной счет - почти 5 миллионов рублей, для родителей из Вологды сумма непосильная. На прием в клинику лететь нужно немедленно, Есении сейчас очень нужна ваша помощь.

Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета.

Во всю мощь своих крошечных легких годовалая Есения протестует против неприятной ежедневной процедуры. Врачи называют это тренировкой. Больным глазом смотреть мучительно - пространство сжимается до неясных очертаний, и прямо посмотреть невозможно - мешает преграда.

"Получается, опухоль находится прямо по центру. И чтобы ей увидеть что-то, поток света, ей приходится поворачивать глаз. Когда вы снимаете телефоном, либо камерой - вы увидите, что глазик светится", - рассказал Сергей Кузнецов, отец Есении.

Такое "свечение", видимо, и заметил офтальмолог на первом плановом осмотре в поликлинике, когда Есении был всего месяц. Сначала в Вологде установили ретинобластому только с одной стороны - правой. Для подтверждения диагноза направили в Москву, и здесь, после обследования на мощном оборудовании, сообщили: опухоль в обоих глазках.

"Я даже не знаю, как подобрать слова, как мы восприняли. У нас просто мир разрушился. Нам сказали, что единственный способ лечения - это удаление. Мы не могли с этим смириться", - говорит Сергей Кузнецов.

И родители стали бороться за свою девочку и ее зрение. Узнали, что пока опухоль не распространилась, глаза можно сохранить, если правильно комбинировать методы лечения. Как раз на этом специализируются в швейцарской глазной клинике. Туда отправили все обследования и анализы Есении - ответ пришел положительный, медлить не стали.

"Профессор Мунье уже на протяжении 10 месяцев нас лечит, и у нас есть улучшение. Опухоль уменьшилась. Один глаз - очаг прижгли специальными терапиями, и там активности вот уже на протяжении трех месяцев нет, слава Богу. Но опухоль агрессивная, лечение ни в коем случае нельзя останавливать", - рассказала Мария Кузнецова, мама Есении.

Первый раз с большим счетом за лечение семья смогла справиться самостоятельно - казалось, их беда объединила родной город. Терапия в Швейцарии почти сразу начала давать результаты.

"Она уже берет игрушки, она нам улыбается, она нас распознает", - говорит Мария Кузнецова.

Теперь, когда у Есении так много стало получаться, лечение может прерваться. Клиника выставила новый счет - почти пять миллионов рублей. Такая сумма у вологодской семьи вызывает отчаяние. Ведь сейчас вся их жизнь подчинена дорогостоящим ежемесячным перелетам - за глазами нужно постоянно наблюдать, чтобы опухоль не вернулась и не появились новые очаги. А в семье пытается работать только папа.

"Постоянные перелеты, и график такой ломаный получается. Ты живешь тем, чтобы спасти своего ребенка", - рассказал Сергей Кузнецов.

Промедление опасно - на очередной прием девочку ждут уже на днях. Чтобы помочь Есении, нужно отправить любую сумму в тексте SMS на номер 8385. Чтобы подарить девочке с лучезарной улыбкой время, за которое ей каждый день приходится бороться.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Ретинобластома быстро прогрессирует, и любая простуда может привести к рецидиву. Чтобы Есения смогла продолжить лечение - ваша помощь ей нужна прямо сейчас!

Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Есении Кузнецовой, программа 1115

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