ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зрители ТВЦ собирают средства на лечение годовалой Есении Кузнецовой

11:55
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Девочке требуется срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Кузнецовой Есении из Вологды. У годовалой девочки диагностирован рак сетчатки обоих глаз - ретинобластома. Родителям поставили вопрос об удалении зрительного органа, но им удалось найти выход - почти с рождения девочка лечится в Швейцарии, в ее случае очень хорошие шансы сохранить оба глаза. На одном опухоль уже удалось остановить, второй находится в активной стадии лечения, и прерывать процесс нельзя. В семье справлялись сами, сколько могли, но теперь им выставлен очередной счет - почти 5 миллионов рублей, для родителей из Вологды сумма непосильная. На прием в клинику лететь нужно немедленно, Есении сейчас очень нужна ваша помощь.

Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета.

Во всю мощь своих крошечных легких годовалая Есения протестует против неприятной ежедневной процедуры. Врачи называют это тренировкой. Больным глазом смотреть мучительно - пространство сжимается до неясных очертаний, и прямо посмотреть невозможно - мешает преграда.

"Получается, опухоль находится прямо по центру. И чтобы ей увидеть что-то, поток света, ей приходится поворачивать глаз. Когда вы снимаете телефоном, либо камерой - вы увидите, что глазик светится", - рассказал Сергей Кузнецов, отец Есении.

Такое "свечение", видимо, и заметил офтальмолог на первом плановом осмотре в поликлинике, когда Есении был всего месяц. Сначала в Вологде установили ретинобластому только с одной стороны - правой. Для подтверждения диагноза направили в Москву, и здесь, после обследования на мощном оборудовании, сообщили: опухоль в обоих глазках.

"Я даже не знаю, как подобрать слова, как мы восприняли. У нас просто мир разрушился. Нам сказали, что единственный способ лечения - это удаление. Мы не могли с этим смириться", - говорит Сергей Кузнецов.

И родители стали бороться за свою девочку и ее зрение. Узнали, что пока опухоль не распространилась, глаза можно сохранить, если правильно комбинировать методы лечения. Как раз на этом специализируются в швейцарской глазной клинике. Туда отправили все обследования и анализы Есении - ответ пришел положительный, медлить не стали.

"Профессор Мунье уже на протяжении 10 месяцев нас лечит, и у нас есть улучшение. Опухоль уменьшилась. Один глаз - очаг прижгли специальными терапиями, и там активности вот уже на протяжении трех месяцев нет, слава Богу. Но опухоль агрессивная, лечение ни в коем случае нельзя останавливать", - рассказала Мария Кузнецова, мама Есении.

Первый раз с большим счетом за лечение семья смогла справиться самостоятельно - казалось, их беда объединила родной город. Терапия в Швейцарии почти сразу начала давать результаты.

"Она уже берет игрушки, она нам улыбается, она нас распознает", - говорит Мария Кузнецова.

Теперь, когда у Есении так много стало получаться, лечение может прерваться. Клиника выставила новый счет - почти пять миллионов рублей. Такая сумма у вологодской семьи вызывает отчаяние. Ведь сейчас вся их жизнь подчинена дорогостоящим ежемесячным перелетам - за глазами нужно постоянно наблюдать, чтобы опухоль не вернулась и не появились новые очаги. А в семье пытается работать только папа.

"Постоянные перелеты, и график такой ломаный получается. Ты живешь тем, чтобы спасти своего ребенка", - рассказал Сергей Кузнецов.

Промедление опасно - на очередной прием девочку ждут уже на днях. Чтобы помочь Есении, нужно отправить любую сумму в тексте SMS на номер 8385. Чтобы подарить девочке с лучезарной улыбкой  время, за которое ей каждый день приходится бороться.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Ретинобластома быстро прогрессирует, и любая простуда может привести к рецидиву. Чтобы Есения смогла продолжить лечение - ваша помощь ей нужна прямо сейчас!

Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Есении Кузнецовой, программа 1115

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Есения Кузнецова
Есения Кузнецова
Есения Кузнецова
Есения Кузнецова
Есения Кузнецова
Есения Кузнецова
Есения Кузнецова
Есения Кузнецова
Есения Кузнецова
Есения Кузнецова
Есения Кузнецова
Есения Кузнецова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.