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Евгению Стеблову - 75: самые яркие роли народного артиста

12:28
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Он сыграл во множестве популярных фильмов

Юбилей отмечает 8 декабря Евгений Стеблов. Народному артисту России - 75. Знаменитого актёра уже поздравил Владимир Путин. В телеграмме президент отметил, что роли, созданные Стебловым, запоминаются и любимы зрителем. И действительно, его персонажи легко узнаваемы и всегда вызывают симпатию. Как и сам артист - он неизменно весел, бодр и востребован.

Скучать Евгению Стеблову сейчас абсолютно некогда. Играет и в родном театре Моссовета, и в Et Cetera. Да и в жизни у него много ролей. Преподаватель. Первый зампредседателя союза театральных деятелей. Писатель. В юности родители ему, кстати, советовали поступать в университет на филологический. А он выбрал театральный.

В семнадцать лет, буквально с первой большой роли он уже стал звездой. Сыграл Сашу в фильме "Я шагаю по Москве" - такого мечтательного и влюбленного.

"Во многих фильмах я сыграл то, что в моей жизни еще не случилось, как бы в картинах предсказание какое-то невольное. Например, когда я играл "Я шагаю по Москве", я еще никого не любил, в моей жизни еще не было любви, влюбленности были, любви не было", - говорит Евгений Стеблов.

А сколько потом было ярких и запоминающихся ролей! В картину "По семейным обстоятельствам" Евгения Стеблова взяли без проб, эту роль - молодого зятя Игоря - он уже играл в спектакле театра Моссовета. Как водится, везде - с успехом.

И даже если роль в картине небольшая, Стеблова невозможно не заметить. В фильме Михалкова "Раба любви" он сыграл Канина - персонажа комического - прототипом его был актер немого кино герой-любовник Полонский. Стеблов импровизировал на ходу.

В каждой роли Стеблов настолько органичен, что признается - ему часто говорили - да вы ж сыграли самого себя!

"В "Собаке Баскервилей" - тоже очень любят зрители этот персонаж - но тоже кто-то высказал, что ты сам себя сыграл. Ну как же сам себя - ничего общего нет со мной! Самого себя сыграть даже и невозможно, потому что мы сами себя не знаем", - говорит Евгений Стеблов.

В его жизни всегда рядом и кино, и театр. В родном театре Моссовета застал еще Марецкую, Орлову, Раневскую. Принимая поздравления, он признается - нынешний юбилей самый необычный. 

Впрочем, он ведь не только актер. Писатель, философ! И ко всем сюрпризам - в будни, и в праздники - так и относится - философски.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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