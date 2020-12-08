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Наталья Сергунина рассказала о сотрудничестве Москвы и Пекина в сфере высоких технологий

09:56
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Российские стартапы получат шанс выйти на китайский рынок

Прием заявок на совместный технологический конкурс Москвы и Пекина стартует 18 января, об этом рассказали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

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"С 18 января 2021 года российские компании смогут подать заявку на совместный технологический конкурс Московского инновационного кластера и пекинского научного парка "Чжунгуаньцунь". В сентябре между ними было подписано партнерское соглашение в сфере исследований и разработок в передовых направлениях науки и технологий", - сказано в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин накануне утвердили программу сотрудничества двух городов на 2021-2023 годы. Церемония состоялась в рамках онлайн-форума "Москва - Пекин. Новое время - новые возможности".

Заместитель мэра российский столицы Наталья Сергунина отметила, что совместный конкурс поможет российским стартапам выйти на китайский рынок и создаст дополнительные возможности для развития технологического предпринимательства и тестирования инновационных решений.

Принять участие в конкурсе могут российские высокотехнологичные проекты в шести областях: программное и аппаратное обеспечение, "индустрия 4.0" (промышленность с использованием цифровых и сквозных технологий), новые материалы и источники энергии, биомедицинские технологии, спорт, креативные индустрии. Желающие должны не только иметь значимые конкурентные преимущества, но также быть прибыльными и подходить по ряду других критериев, среди которых оформленная интеллектуальная собственность и отсутствие продаж в Китае.

"Планируется собрать не менее 600 заявок. В шорт-лист попадут 60 компаний, которые отправятся в Китай. Там будут определены 18 сильнейших проектов, которые получат денежные призы и возможность пройти интенсивную программу для выхода на китайский рынок", - заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Результаты конкурса будут объявлены в октябре следующего года в рамках форума "Открытые инновации", передает АГН "Москва".

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