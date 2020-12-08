В Роспотребнадзоре оценили испытания вакцины центра "Вектор"

Все участники чувствуют себя хорошо

Более 700 участников пострегистрационных испытаний вакцины центра "Вектор" получили первый компонент препарата. Все они чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий вакцинации не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "Эпиваккорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 672 добровольца в возрасте старше 18 лет и 96 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О том, что препарат "Эпиваккорона" получил регистрационное удостоверение, сообщил 14 октября президент России Владимир Путин. Разрешение на проведение пострегистрационного этапа исследований было получено по завершении клинических испытаний, которые прошли в июле – сентябре.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, оценивать уровень сформировавшегося после вакцинации иммунитета эксперты будут с помощью тестов, разработанных в том же центре "Вектор". Они обладают высокой чувствительностью при выявлении антител.

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