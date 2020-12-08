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В Роспотребнадзоре оценили испытания вакцины центра "Вектор"

09:52
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Все участники чувствуют себя хорошо

Более 700 участников пострегистрационных испытаний вакцины центра "Вектор" получили первый компонент препарата. Все они чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий вакцинации не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре.
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"В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "Эпиваккорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 672 добровольца в возрасте старше 18 лет и 96 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О том, что препарат "Эпиваккорона" получил регистрационное удостоверение, сообщил 14 октября президент России Владимир Путин. Разрешение на проведение пострегистрационного этапа исследований было получено по завершении клинических испытаний, которые прошли в июле – сентябре.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, оценивать уровень сформировавшегося после вакцинации иммунитета эксперты будут с помощью тестов, разработанных в том же центре "Вектор". Они обладают высокой чувствительностью при выявлении антител.

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