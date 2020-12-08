"Уйди отсюда!": Ротару прилюдно нагрубила помощнику на "Песне года"

Он хотел помочь артистке

София Ротару сорвалась и прилюдно накричала на своего помощника во время съемок "Песни года", когда тот предложил ей помочь с тяжелыми букетами. Об этом пишет издание "Собеседник".

На концерте 73-летняя артистка поразила всех не только отличным внешним видом, но и вспыльчивым характером. После выступления Ротару подарили множество букетов, и помощники бросились помогать исполнительнице с цветами. Однако один из них певице чем-то не угодил.

"Уйди отсюда, я сказала!" - якобы крикнула на него Ротару. Когда он еще раз попытался помочь, артистка с еще большим раздражением крикнула "уйди", а затем отправилась в гримерку, по пути позируя фотографам и поздравляя поклонников с наступающими праздниками, утверждает издание.

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