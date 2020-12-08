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Толмацкий обвинил сына Децла в потребительстве

10:40
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Родные почти не общаются

Продюсер Александр Толмацкий заявил, что его 15-летний внук Тони общается с ним и его бывшей женой только из-за денег. 
Опубликованы результаты ДНК-теста сына Децла

Рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, умер в феврале прошлого года. С тех пор вдова Децла и Толмацкий-старший решали вопрос с наследством. В частности, продюсер настоял на том, чтобы Тони сдал ДНК-тест и доказал свое родство с покойным музыкантом. 

Александр Толмацкий рассказал, что Тони почти перестал общаться с бабушкой и дедушкой, когда решился вопрос с наследством. По его словам, подросток изредка переписывается с бабушкой, причем лишь по поводу денег.  

Толмацкий-старший несколько раз встречался с Тони за последний год, но полноценным общением он это назвать не может. "Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам как минимум. А здесь его не чувствуется, это большая проблема. Потребительство", - цитирует продюсера "СтарХит"

По его мнению, таким Тони воспитала мама - Юлия Киселева. Если верить Толмацкому, женщина привыкла жить на "подачки". 

Сейчас отец Децла не оказывает внуку финансовую помощь. Он ждет, что тот изменит свое отношение к бабушке и дедушке. 

Напомним, что в августе сын покойного рэпера выпустил свою первую песню. Тони называет себя Juzeppe Junior (Джузеппе-младший). Такой псевдоним он выбрал неспроста, ведь в последние годы своей жизни Децл читал рэп под именем Джузеппе Жестко.

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