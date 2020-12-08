Коронавирусом в России заболели еще 26097 человек

Выздоровели 24938 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 26097 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2515009.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 5232 человека. В Подмосковье выявлен еще 1341 случай.

Выздоровели за сутки 24938 человек, в том числе в Москве - 5532. Скончались 562 заболевших, из них в столице - 71.

Всего с начала пандемии выздоровели 1981526 человек. Скончались 44159 заболевших.

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