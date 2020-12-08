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Брейк-данс и серфинг включены в программу Олимпиады в Париже

12:02
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Кроме того, уменьшено число разыгрываемых медалей

Новая дисциплина - брейк-данс - войдёт в программу Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Об этом официально объявили в штаб-квартире МОК. Кроме того, соревнования пройдут ещё по трём дисциплинам, дебют которых ожидается на предстоящих Играх в Токио - это сёрфинг, скалолазание и скейтбординг.
МОК временно отстранил НОК Белоруссии от Олимпийских игр

Впервые в истории олимпийского движения будет соблюдён принцип гендерного равенства среди спортсменов: представительство мужчин и женщин будет одинаковым.

Вместе с тем, решение исполкома МОК уже вызвало критику со стороны приверженцев традиционных видов спорта. Количество медалей будет сокращено, передает "ТВ Центр". Больше всего пострадают бокс, лёгкая и тяжёлая атлетика. Причём, последнюю могут вообще временно исключить из олимпийской программы.

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