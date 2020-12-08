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Возросло число госпитализированных после отравления хлором в астраханском бассейне

10:32
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Большая часть пострадавших - дети

В больницы Астраханской области госпитализированы 32 пациента с отравлением хлором. Это пострадавшие в результате инцидента в бассейне "Динамо", большая часть – дети.
Глава Минздрава Астрахани отравился хлором при спасении детей из бассейна

"В настоящий момент в стационары Астраханской области госпитализированы 32 пострадавших вчера в результате массового отравления парами хлора в бассейне", - сообщили в пресс-службе областного минздрава.

20 детей поступили на лечение в больницу имени Силищевой. По данным медиков, состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Пятерых юных пловцов перевели из реанимации в обычные палаты.

12 взрослых проходят лечение в городской больнице имени Кирова. Состояние всех пациентов стабильное, передает ТАСС.

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