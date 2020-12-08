Звезда "Черной пантеры" разозлила американцев роликом про вакцину от COVID

Знаменитости пришлось удалить аккаунты в Сети

Интернет-пользователи из США ополчились на звезду фильма "Черная пантера" Летишу Райт, которая снялась в ролике о вакцине от коронавирусной инфекции. Людям не понравилось, что девушка "пропагандирует фейк".

В видео с участием Райт известный американский телеведущий утверждает, что не понимает принципа действия вакцин, а потому относится к ним скептически. В Сети не одобрили подобный ролик, о чем и заявили актрисе.

В результате на девушку обрушился шквал критики – ее обвинили в распространении информации, которая может ввести в заблуждение. В ответ Райт попыталась объяснить, что всего лишь проявила обеспокоенность относительно безопасности и действенности вакцины и решила побольше узнать о ее составе.

"Если твое мнение не совпадает с общепринятым, ты задаешь вопросы и пытаешься думать своей головой, тебя не принимают... Я выложила этот ролик только потому, что меня беспокоит состав вакцины, и мне хочется понять, что вводят в наши организмы", - сказала она.

Однако никакие оправдания не помогли утихомирить недовольную публику. В результате девушке пришлось удалить аккаунты в Twitter и Instagram, передает NMB.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"