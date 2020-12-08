Сенатор Святенко: Поправки в бюджет Москвы позволят исполнить обязательства перед юными москвичами

Московский бюджет имеет четкую социальную направленность

В бюджет столицы на следующий год необходимо заложить дополнительное финансирование расходов на отдых и оздоровление льготных категорий детей, считает представитель Московской городской думы в верхней палате парламента, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. По ее словам, соответствующая поправка будет рассмотрена при втором чтении проекта бюджета города.

"Московский бюджет имеет четкую социальную направленность - 56%, более 1,8 трлн руб. направляются на нужды социальной сферы, выплаты, льготы различным категориям москвичей. При этом есть ряд направлений, которые из-за пандемии потребуют дополнительного финансирования: отдых, оздоровление для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию", - отметила парламентарий.

Святенко заявила, что в будущем году на это планируется выделить 2,76 миллиарда рублей. Однако поправка от фракции "Единая Россия" предполагает добавить к этой сумме еще 500 миллионов.

Сенатор подчеркнула, что в этом году из-за пандемии коронавируса санатории и лагеря отдыха начали работать позже, а потому не все дети, которым положен льготный отдых, смогли воспользоваться им. У родителей и опекунов был выбор: поехать на отдых осенью либо перенести сертификат на следующее лето. Многие семьи этим правом воспользовались.

"В 2020 году семьи льготных категорий получили 33 тыс. путевок и 19,7 тыс. сертификатов, 8,8 тыс. из них уже переоформлены на сезон 2021 года и обращения продолжают поступать. Нагрузка по обеспечению этих сертификатов таким образом падает на следующий год, и дополнительное финансирование в размере 500 млн руб. позволит исполнить все обязательства перед юными москвичами", - добавила Святенко.

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