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Сенатор Святенко: Поправки в бюджет Москвы позволят исполнить обязательства перед юными москвичами

11:19
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Московский бюджет имеет четкую социальную направленность

В бюджет столицы на следующий год необходимо заложить дополнительное финансирование расходов на отдых и оздоровление льготных категорий детей, считает представитель Московской городской думы в верхней палате парламента, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. По ее словам, соответствующая поправка будет рассмотрена при втором чтении проекта бюджета города.
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"Московский бюджет имеет четкую социальную направленность - 56%, более 1,8 трлн руб. направляются на нужды социальной сферы, выплаты, льготы различным категориям москвичей. При этом есть ряд направлений, которые из-за пандемии потребуют дополнительного финансирования: отдых, оздоровление для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию", - отметила парламентарий.

Святенко заявила, что в будущем году на это планируется выделить 2,76 миллиарда рублей. Однако поправка от фракции "Единая Россия" предполагает добавить к этой сумме еще 500 миллионов.

Сенатор подчеркнула, что в этом году из-за пандемии коронавируса санатории и лагеря отдыха начали работать позже, а потому не все дети, которым положен льготный отдых, смогли воспользоваться им. У родителей и опекунов был выбор: поехать на отдых осенью либо перенести сертификат на следующее лето. Многие семьи этим правом воспользовались.

"В 2020 году семьи льготных категорий получили 33 тыс. путевок и 19,7 тыс. сертификатов, 8,8 тыс. из них уже переоформлены на сезон 2021 года и обращения продолжают поступать. Нагрузка по обеспечению этих сертификатов таким образом падает на следующий год, и дополнительное финансирование в размере 500 млн руб. позволит исполнить все обязательства перед юными москвичами", - добавила Святенко.

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