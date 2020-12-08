ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскомнадзор напомнил СМИ и соцсетям об ответственности за фейки о вакцинации

11:00
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Публикация недостоверных данных создает угрозу жизни граждан

Средства массовой информации обязаны проверять достоверность публикуемых данных. Это касается, в том числе, информации о необходимости вакцинации от коронавируса и безопасности используемых препаратов, напомнили в Роскомнадзоре.
Роскомнадзор создал канал в Telegram

"В связи с началом масштабной вакцинации обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от COVID-19", - говорится в обращении на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что публикация подобной недостоверной информации формирует искаженное представление о необходимости вакцинации, вызывает недоверие населения к мероприятиям по профилактике коронавирусной инфекции. Что, в свою очередь, может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни граждан. Распространение фейков недопустимо, заключили в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи со шприцем
Врачи со шприцем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.