Роскомнадзор напомнил СМИ и соцсетям об ответственности за фейки о вакцинации

Публикация недостоверных данных создает угрозу жизни граждан

Средства массовой информации обязаны проверять достоверность публикуемых данных. Это касается, в том числе, информации о необходимости вакцинации от коронавируса и безопасности используемых препаратов, напомнили в Роскомнадзоре.

"В связи с началом масштабной вакцинации обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от COVID-19", - говорится в обращении на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что публикация подобной недостоверной информации формирует искаженное представление о необходимости вакцинации, вызывает недоверие населения к мероприятиям по профилактике коронавирусной инфекции. Что, в свою очередь, может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни граждан. Распространение фейков недопустимо, заключили в ведомстве.

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