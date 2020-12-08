"Младше дочки": Виктор Логинов рассказал о своей четвертой жене

Они поженились в 2020 году

45-летний актер Виктор Логинов рассказал об отношениях с женой, которая младше его на 22 года.

Этим летом стало известно, что звезда сериала "Счастливы вместе" женился на Марии Гуськовой. Она стала его четвертой женой.

"Возраст совсем не показатель, - сказал Логинов в программе "Судьба человека". - Мы жили в разных странах, но стали в итоге вместе. Маша младше моей дочки от первого брака. Она спокойно приняла мое прошлое. Как это бывает у всех обычных людей. Просто у меня на несколько разбитых коленок больше".

Скоро Логинов планирует познакомить жену со своим 80-летним отцом.

"Я надеюсь, что это лучший и самый желанный мой раз", - сказал актер по поводу очередного брака.

От предыдущих отношений у Логинова остались трое сыновей и дочка. Он финансово поддерживает всех детей и чувствует перед ними свою вину.

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