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Лукашенко заявил о выходе Белоруссии на плато по коронавирусу

11:35
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Президент отметил снижение заболеваемости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страна выходит на плато по заболеваемости COVID-19. Белорусский лидер отметил снижение числа госпитализированных с коронавирусом.
Лукашенко заявил о непростой ситуации с COVID-19 в стране

"Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы во всей стране так было. Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение", - цитирует агентство БелТА  Лукашенко. Президент Белоруссии посетил центральную районную больницу в городе Столбцы Минской области.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране, по последним данным, достигло 148 953. Выздоровели с начала эпидемии 126 084 пациента с коронавирусом, умерли 1 215. Прирост числа заболевших за последние сутки - 1 796.

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