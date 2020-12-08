Россиянам запретят готовить на газовых плитах без техобслуживания

Новые правила вступят в силу с 1 января

Россияне с 1 января нового года не смогут использовать для приготовления пищи газовые плиты, которые не прошли техническое обслуживание. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление будет действовать до конца 2026 года.

В новых правилах сказано, что при эксплуатации газовых приборов запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке.

Кроме того, запрещается оставлять включенные газовые приборы без присмотра. Исключение составляют те приборы, которые должны или могут находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

"При использовании бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня", - отмечается в документе.

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