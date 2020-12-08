Онищенко предложил пускать в рестораны только переболевших COVID-19

Депутат высказался об ограничениях в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что кафе и рестораны в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь можно открыть, но обслуживать они должны только людей, переболевших коронавирусной инфекцией.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло: Петербург - второй по количеству заболевших город. Так что там наберется народу много встречать Новый год в ресторанах - им можно встречать", - сказал Онищенко.

По его мнению, в рестораны можно пускать и тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса, передает РИА Новости.

При этом парламентарий осудил владельцев ресторанов, которые решили проигнорировать запрет властей города и работать в новогоднюю ночь. По его словам, "идти на сопротивление" - не самая удачная позиция.

"Прежде всего я бы просил рестораторов не артачиться, потому что не надо лезть на рожон, а мы сделаем все для того, чтобы им помочь восстановиться, чтобы они работали нормально", - заверил Онищенко.

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