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Онищенко предложил пускать в рестораны только переболевших COVID-19

12:05
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Депутат высказался об ограничениях в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что кафе и рестораны в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь можно открыть, но обслуживать они должны только людей, переболевших коронавирусной инфекцией.
Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних выходных

"Не было бы счастья, да несчастье помогло: Петербург - второй по количеству заболевших город. Так что там наберется народу много встречать Новый год в ресторанах - им можно встречать", - сказал Онищенко.

По его мнению, в рестораны можно пускать и тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса, передает РИА Новости.

При этом парламентарий осудил владельцев ресторанов, которые решили проигнорировать запрет властей города и работать в новогоднюю ночь. По его словам, "идти на сопротивление" - не самая удачная позиция.

"Прежде всего я бы просил рестораторов не артачиться, потому что не надо лезть на рожон, а мы сделаем все для того, чтобы им помочь восстановиться, чтобы они работали нормально", - заверил Онищенко.

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