Президент Международной федерации хоккея заразился коронавирусом

У генсека IIHF также положительный тест на COVID-19

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сдал положительный тест на коронавирус. В связи с этим запланированная поездка главы IIHF в Белоруссию откладывается. COVID-19 заразился также генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер.

Ранее сообщалось, что Рене Фазель запланировал поездку в Минск. В белорусской столице, а также в Риге с 21 мая по 6 июня должен пройти чемпионат мира по хоккею 2021 года. Теперь уже ясно, что визит Фазеля в Белоруссию не состоится.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее заявлял о возможных переговорах с IIHF о переносе турнира из Минска - в связи со сложившейся ситуацией в Белоруссии. Однако Рене Фазель считает: необходимо сделать все возможное, чтобы чемпионат состоялся в Минске и Риге, выбранных изначально, передает ТАСС.

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