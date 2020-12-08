Сын Олеси Железняк стал жертвой мошенников

Он перевел им деньги

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как 17-летний сын актрисы Олеси Железняк стал жертвой мошенников.

Как передает mk.ru, Савелий решил купить в Сети кроссовки для бега за 16 240 рублей. Он перевел деньги продавцу, после чего тот перестал выходить на связь.

Полицейские из ОМВД "Хамовники" проводят проверку по факту случившегося.

По данным 5-tv.ru, сын Олеси Железняк серьезно занимается бегом и участвует в марафонах.

Олеся Железняк снялась в таких фильмах и сериалах, как "Ландыш серебристый", "Сваты", "Казанова", "Короли игры".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"