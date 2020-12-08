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Сын Олеси Железняк стал жертвой мошенников

12:35
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Он перевел им деньги

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как 17-летний сын актрисы Олеси Железняк стал жертвой мошенников.
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Как передает mk.ru, Савелий решил купить в Сети кроссовки для бега за 16 240 рублей. Он перевел деньги продавцу, после чего тот перестал выходить на связь.

Полицейские из ОМВД "Хамовники" проводят проверку по факту случившегося.

По данным 5-tv.ru, сын Олеси Железняк серьезно занимается бегом и участвует в марафонах.

Олеся Железняк снялась в таких фильмах и сериалах, как "Ландыш серебристый", "Сваты", "Казанова", "Короли игры".

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