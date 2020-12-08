В Великобритании после снятия карантина за сутки выявили более 14 тыс случаев COVID-19

В стране свыше 1,7 млн заболевших

В Великобритании количество заразившихся коронавирусом людей за последние сутки увеличилось на 14 718 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения королевства.

При этом за сутки число смертей увеличилось на 189. С момента начала пандемии COVID-19 вирус обнаружили у 1 737 960 человек, умерли 61 434 пациента.

Национальный карантин в стране завершился 2 декабря, теперь на территории Великобритании действует ужесточенная трехуровневая система ограничений.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 67,6 миллионов человек, 1,54 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,52 миллиона заболевших, более 44 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"