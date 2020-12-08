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Песков назвал чушью слухи о болезни Путина

12:35
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Ранее он говорил, что у президента отменное здоровье

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о якобы проблемах со здоровьем Владимира Путина. 

Он заметил, что те, кто распространяет подобные сообщения, "могли бы спросить, а в Кремле бы ответили" (цитата по РИА Новости). Самого Путина подобные публикации не беспокоят.

"И такие публикации постоянно сопровождали президента, и он никогда не обращал на них внимания", - сказал Песков.

В Кремле в начале ноября уже комментировали публикации о здоровье президента. Тогда Дмитрий Песков назвал слухи "полной чушью". По его словам, у Путина "отменное здоровье".

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