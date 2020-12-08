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Песков задумался о завещании во время госпитализации с COVID-19

12:42
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Он переболел еще весной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что его посещали довольно мрачные мысли, когда он лежал в больнице с коронавирусом.

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"Ощущения очень странные от болезни в целом", - заявил Песков в интервью на канале "Россия 1". 

Телеведущая спросила представителя Кремля, не хотел ли он написать завещание во время болезни. "Были такие мысли", - ответил Дмитрий Песков. 

В мае стало известно, что Песков и его жена - фигуристка Татьяна Навка - заразились коронавирусной инфекцией. Они легли в больницу, чтобы не подвергать своих родных риску заражения. По мнению Навки, муж принес вирус с работы. 

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