Песков задумался о завещании во время госпитализации с COVID-19

Он переболел еще весной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что его посещали довольно мрачные мысли, когда он лежал в больнице с коронавирусом.

"Ощущения очень странные от болезни в целом", - заявил Песков в интервью на канале "Россия 1".

Телеведущая спросила представителя Кремля, не хотел ли он написать завещание во время болезни. "Были такие мысли", - ответил Дмитрий Песков.

В мае стало известно, что Песков и его жена - фигуристка Татьяна Навка - заразились коронавирусной инфекцией. Они легли в больницу, чтобы не подвергать своих родных риску заражения. По мнению Навки, муж принес вирус с работы.

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