Путин обсудил инвестпрограмму РЖД

В числе приоритетов - стабильность железнодорожного сообщения

Инвестпрограмма РЖД на ближайшие годы и актуальные задачи обсуждались во вторник в Ново-Огареве. Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о параметрах финансового плана компании, передает "ТВ Центр".

Отдельный вопрос в фокусе РЖД, по словам президента, это реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Это важнейшие проекты - развитие Центрального транспортного узла, железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и расширение Восточного полигона - БАМ и Транссиб. Они носят стратегический характер - дают загрузку строительных мощностей, позволяют создать рабочие места. Что касается инвестиционной программы, в числе ее приоритетов - стабильность железнодорожного сообщения.

"Устойчивое, уверенное развитие РЖД, безусловно, определяет динамику многих отраслей отечественной экономики и задаёт темпы качества роста в добывающей, обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, да и в ряде других секторов, формирует прочную основу для увеличения экспортного потенциала отечественных предприятий и компаний. И, конечно, развитие железнодорожной сети, обновление подвижного состава играют особую роль для обеспечения транспортной связанности нашей огромной по территории страны. Хочу обратить внимание на текущее содержание инфраструктуры – на своевременный ремонт и поддержание железнодорожных путей в безопасном состоянии. Я знаю, что количество хозяйства железнодорожного, требующего ремонта, сокращается, но всё-таки есть над чем работать", - отметил Путин.

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