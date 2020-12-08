Законопроект о гарантиях для экс-президентов прошел второе чтение

Одобрен и закон о федеральной территории "Сириус"

Госдума во втором чтении приняла ряд важных законопроектов. Среди них - документ о формировании Совета Федерации, о федеральной территории "Сириус" и о гарантиях неприкосновенности экс-президенту.

Также в повестке - первое чтение законопроекта о противодействии угрозам национальной безопасности. Он предполагает возможность признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения, которые занимаются политикой и получают финансирование из-за рубежа. Это же касается СМИ и журналистов - они будут обязаны помечать свои материалы при публикации.

Для иноагентов окажутся недоступны некоторые должности в органах власти и местного самоуправления, не удастся получить и доступ к гостайне.

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