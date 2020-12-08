Московский эндокринный завод наладил выпуск препаратов для лечения COVID-19

Пандемия внесла коррективы в работу предприятия

Московский эндокринный завод смог оперативно наладить производство важных препаратов, которые применяются в лечении COVID-19. Кроме того, на предприятии организовали выпуск отечественных лекарств, облегчающих состояние неизлечимо больных детей, которые страдают тяжелыми судорогами.

В герметичных сосудах смешивают компоненты для получения Гепарина - препарата, мешающего образованию тромбов. Отбраковывается меньше одного процента продукции. В час эта высокотехнологичная линия может произвести до 24 тысяч ампул, передает "ТВ Центр".

В период пандемии Московский эндокринный завод увеличил объемы производства и организовал выпуск препаратов для лечения COVID-19.

"Благодаря Московскому эндокринному заводу, который в последнее время в 2-3 раза увеличил производство гепаринового ряда, у нас точно не должно быть проблем с той продукцией в городе", - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Производимые здесь антикоагулянты применяются для предотвращения образования тромбов сосудов, одного из наиболее опасных проявлений коронавирусной инфекции. Кроме того, здесь выпускают противовирусные препараты и специальную воду для инъекций. Московский эндокринный завод является крупнейшим фармацевтическим предприятием столицы, где производят обезболивающие лекарственные средства.

"С 25 декабря, я думаю, что мы приступим к промышленному производству препаратов психотропного ряда, которые необходимы для купирования судорожной эпилепсии у детей", - рассказал генеральный директор ФГУП "Московский эндокринный завод" Михаил Фонарёв.

До настоящего времени аналогичные препараты в России не производились и закупались за рубежом. В этом году Департамент здравоохранения города Москвы заключил с заводом контракты на поставку препаратов на сумму более 100 миллионов рублей. Это позволило обеспечить необходимыми лекарствами 26 тысяч человек.

Прокушев Виктор, "ТВ Центр".

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