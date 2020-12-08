ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московский эндокринный завод наладил выпуск препаратов для лечения COVID-19

15:15
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Пандемия внесла коррективы в работу предприятия

Московский эндокринный завод смог оперативно наладить производство важных препаратов, которые применяются в лечении COVID-19. Кроме того, на предприятии организовали выпуск отечественных лекарств, облегчающих состояние неизлечимо больных детей, которые страдают тяжелыми судорогами.
Ученые нашли наиболее эффективный способ вакцинации от коронавируса

В герметичных сосудах смешивают компоненты для получения Гепарина - препарата, мешающего образованию тромбов. Отбраковывается меньше одного процента продукции. В час эта высокотехнологичная линия может произвести до 24 тысяч ампул, передает "ТВ Центр".

В период пандемии Московский эндокринный завод увеличил объемы производства и организовал выпуск препаратов для лечения COVID-19.

"Благодаря Московскому эндокринному заводу, который в последнее время в 2-3 раза увеличил производство гепаринового ряда, у нас точно не должно быть проблем с той продукцией в городе", - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Производимые здесь антикоагулянты применяются для предотвращения образования тромбов сосудов, одного из наиболее опасных проявлений коронавирусной инфекции. Кроме того, здесь выпускают противовирусные препараты и специальную воду для инъекций. Московский эндокринный завод является крупнейшим фармацевтическим предприятием столицы, где производят  обезболивающие лекарственные средства.

"С 25 декабря, я думаю, что мы приступим к промышленному производству препаратов психотропного ряда, которые необходимы для купирования судорожной эпилепсии у детей", - рассказал генеральный директор ФГУП "Московский эндокринный завод" Михаил Фонарёв.

До настоящего времени аналогичные препараты в России не производились и закупались за рубежом. В этом году Департамент здравоохранения города Москвы заключил с заводом контракты на поставку препаратов на сумму более  100 миллионов рублей. Это позволило обеспечить необходимыми лекарствами 26 тысяч человек.

Прокушев Виктор, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Производство лекарств
Производство лекарств
Производство лекарств
Производство лекарств
Производство лекарств
Производство лекарств
Производство лекарств
Производство лекарств
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.