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Ресторану грозит штраф после проведения дня рождения Виктории Бони

15:20
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Специалисты изучили выложенные в Сети фотографии

Ресторан на Кудринской площади, где в минувшие выходные день рождения отмечала телеведущая Виктория Боня, могут закрыть на три месяца или оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение мер профилактики коронавируса, передает "ТВ Центр".

Инспекторы ОАТИ, изучая фотографии, выложенные в соцсетях, пришли к выводу, что гости праздника были без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию. Теперь владельцев ресторана вызвали в инспекцию, где будет составлен протокол. Крупный штраф или приостановка деятельности грозит и ресторану на Большой Дмитровке, где накануне вечером также с нарушениями прошла шумная вечеринка.

"Нарушения были зафиксированы в ходе празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина. В ходе мероприятия нарушался масочно-перчаточный режим и социальное дистанцирование посетителями ресторана. Информация о выявленных фактах передана в столичный Роспотребнадзор", - сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций города Москвы Сергей Михайлов.

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Сотрудник Объединенной административно-технической инспекции
Сотрудник Объединенной административно-технической инспекции
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