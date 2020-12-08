"Электронный дом": в Москве меняется подход к жилищному самоуправлению

Как управлять домом электронно?

Свыше трех тысяч многоэтажек присоединились к проекту "Электронный дом". За два года своего существования программа полностью изменила подход к управлению и содержанию жилых зданий. Теперь любые серьезные вопросы, будь то капитальный ремонт или установка шлагбаума, можно решить, не выходя из собственной квартиры. Какие еще услуги доступны москвичам?

Этот дом на улице Стартовой на северо-востоке Москвы - на вид обычный, а на самом деле электронный. Еще в августе он попал в пилотный проект системы жилищного самоуправления через приложение.

Прямо сейчас жители решают судьбу многоэтажки - проходит первое электронное собрание собственников. Формат довольно необычный - физически не надо собираться вместе, а на раздумье - до 60 дней.

"Раньше, когда проводили капитальный ремонт в домах, жители должны были ходить, заполнять бюллетени. Каждого нужно было вылавливать, чтобы он заполнил. Потом относить их все в управу. А теперь бумажной работы будет намного меньше", - рассказала Юлия Орыщенко.

В Москве уже около 13 тысяч электронных адресов, а это значит, что пользователи приложения есть в каждом четвертом доме. Сейчас запущена обновленная версия платформы. По принципу "одного окна" здесь можно вызвать сантехника и приватизировать квартиру.

"На платформе объединены все те сервисы, которые так или иначе связаны с управлением дома. Все собрано в одном месте. И тремя кликами, уже авторизовавшись, вы получаете информацию", - рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Управлять домом электронно могут собственники, те, кто в нем зарегистрирован и просто проживает и оплачивает услуги, тогда для авторизации потребуется код плательщика. Разработчики гарантируют: все данные будут в безопасности, система имеет несколько уровней защиты.

"Это и сетевой уровень защиты, и физический уровень защиты - использование межсетевых экранов, которые блокируют атаки извне. По поводу возможности или невозможности подтасовать результаты голосования, многие люди об этом спрашивают. Здесь важно понимать, что результаты голосования сохраняются в базе данных, которая работает по технологии блокчейн. И эта технология принципиально не позволяет подменять результаты голосования после того, как голос жителя был принят", - рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий правительства Москвы Максим Алексашкин.

В "электронных домах" соседи стали ближе - им можно написать в чате и узнать их мнение через опросы. А в "электронных" дворах, возможно, исчезнут объявления - ведь все новости дома и района будут в приложении.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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