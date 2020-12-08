В Москве назвали лауреатов премии "Звезда театрала"

Триумфатором церемонии стала Нонна Гришаева

В Москве прошла церемония вручения самой народной и непредвзятой премии - "Звезда театрала". По традиции, сами зрители решали, кто достоин награды лучшего актера, режиссера и какой спектакль их впечатлил больше всего. В этом году из-за пандемии все было необычно.

Эта награда, пожалуй, самая-самая. Когда артист, спектакль, театральный проект становится поистине народным. Ведь "Звезду театрала" выбирают сами зрители. Из 18 номинаций этого года две - новые. Наградой отметили лучший любительский театр. Вторая навеяна временем.

Появились новые форматы. К примеру, инстаграм-мюзикл, зум-спектакль или музыкальный челлендж - то, чего до пандемии театральный мир не видел. Ведущие компенсируют отсутствие приглашенных коллективов - поют, шутят, стремительно меняют наряды. Александр Збруев, выйдя на сцену, не удержался от комплимента.

Зрительское жюри присудило артисту большинство голосов в номинации "Легенда сцены". "Я бы хотел поблагодарить "Театрал" за то, что он собрал так много хороших людей. Нам необходимо встречаться, необходимо выпускать спектакли. Спасибо вам за это", - сказал Александр Збруев.

Овацией зрители встретили Валентину Талызину. Актриса, вопреки мольбам и просьбам присутствовать онлайн, не смогла пропустить церемонию. И обратилась к поклонникам из театральной ложи: "Я очень благодарна, я счастлива, что мой труд оказался созвучен многим-многим нашим людям! Я старалась!"

Даниил Страхов сыграл, по мнению зрителей, лучшую роль в кино. Тимофей Трибунцев - в театре, в спектакле "Борис". Работа в инсценировке "Палачи" принесла "Звезду театрала" Александру Филиппенко.

Настоящим триумфатором церемонии стала Нонна Гришаева. Сначала актриса вышла на сцену в качестве начальника. "Питер Пен" в Областном ТЮЗе признан лучшей театральной работой для детей и юношества. Второй выход - уже за статуэткой в номинации "Лучшая женская роль". Спектакль "Люся. Признание в любви" - работа-посвящение Людмиле Гурченко - блестяще исполнена Нонной Гришаевой.

Лучшим режиссёром общественное жюри признало Евгения Марчелли. За работу над спектаклем "Шутники". "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" Мастерской Петра Фоменко назван лучшим спектаклем этого года.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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