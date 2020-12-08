На ВДНХ начался монтаж колеса обозрения "Солнце Москвы"

Оно станет самым высоким в Европе

НА ВДНХ начался монтаж самого высокого колеса обозрения в Европе - "Солнца Москвы". Пятый по величине в мире, аттракцион устремится ввысь на 136 метров. В среднем, один круг займет 19 минут. А прокатиться за раз смогут 450 посетителей.

Сейчас установка колеса идет полным ходом. Строители уже закончили возводить первый ярус опорных конструкций с правой стороны. До конца года завершат и второй уровень. А уже после новогодних праздников приступят к левой части и центральной оси. Последним этапом станет монтаж обода колеса, сообщает "ТВ Центр".

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