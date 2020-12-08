Путин увеличил период выплат накопительных пенсий

Срок возрастет до 264 месяцев

Период выплат накопительных пенсий в 2021 году увеличится. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца", - говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, или так называемый срок дожития - время, которое гражданин будет получать пенсию. Закон об увеличении этого периода с 258 до 264 месяцев ранее приняла Госдума на пленарном заседании. Он вступит в силу с 1 января 2021 года.

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