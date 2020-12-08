ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин увеличил период выплат накопительных пенсий

12:47
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Срок возрастет до 264 месяцев

Период выплат накопительных пенсий в 2021 году увеличится. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца", - говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, или так называемый срок дожития - время, которое гражданин будет получать пенсию. Закон об увеличении этого периода с 258 до 264 месяцев ранее приняла Госдума на пленарном заседании. Он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.