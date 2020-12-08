Уходящий год станет самым теплым за всю историю России

Температура выше нормы держится уже 11 месяцев

Температура выше климатической нормы держится в большинстве российских регионов уже 11 месяцев. Уходящий год с большой вероятностью станет самым теплым за всю историю России, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существует повышенная вероятность того, что нынешний год на территории нашей страны станет рекордно теплым", - сообщил Вильфанд.

Последний месяц года, по словам метеоролога, также будет необычным. Традиционно декабрь в столице, как и в целом в умеренных широтах, депрессивный. Имеется в виду барическая депрессия - область низкого давления с облаками, снегом и дождем, передает ТАСС. Однако на сей раз последний месяц года порадует россиян солнцем, пообещал Вильфанд.

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