Ученые нашли наиболее эффективный способ вакцинации от коронавируса

Внутримышечные инъекции - не единственный вариант

Интраназальное введение вакцины от коронавируса, то есть распыление препарата в носовой полости, оказалось более эффективным, чем привычные внутримышечные инъекции, заявили исследователи из США. Отмечается, что такой вариант способен защитить от инфекции верхние дыхательные пути.

Ученые из Файнбергской школы медицины Северо-Западного университета США вместе с коллегами из других американских клиник и университетов сравнили на золотистых сирийских хомяках эффективность и защитную способность вакцины от коронавируса при интраназальном и внутримышечном введении.

Исследования показали, что в обоих случаях вакцинация приводила к формированию устойчивого иммунного ответа, способного нейтрализовать вирус. Однако при интраназальном введении препарата титры антител были в шесть раз выше, чем при внутримышечном, говорится на сайте препринтов bioRxiv.

Кроме того, у привитых через нос хомяков обнаружили меньше живых вирусов и вирусной РНК в легких и мазках из носа. Следовательно, в их организме оказалось меньше инфицированных клеток и ниже уровень экспрессии воспалительных генов в легких.

Также интраназальная вакцинация имеет ряд других преимуществ. Она защищает верхние дыхательные пути и обеспечивает эффективную защиту от коронавируса, обеспечивает дополнительный иммунный ответ слизистых оболочек. Помимо этого, распыление в носовой полости менее инвазивно, чем укол.

"В целом, наши исследования на хомяках показывают, что интраназальная доставка вакцины ChAd-SARS-CoV-2-S обеспечивает лучшую защиту от заражения SARS-CoV-2, связанную с более низкими уровнями вируса в легких, верхних и нижних дыхательных путях, отсутствием потери веса и уменьшением воспаления в легких", - резюмировали исследователи.

Отмечается, что для выпуска вакцины от COVID-19 в форме спрея необходимо провести доклинические и клинические испытания на людях, чтобы определить ее эффективность и безопасность.

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